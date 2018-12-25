Министър-председателят Бойко Борисов поздрави българския народ за Рождество Христово.

"Честита Коледа! Бъдете здрави, обичани и щастливи", написа той в профила си във Facebook."Пожелавам мир, любов и благоденствие. Нека бъдем по-добри и смирени", допълва посланието си премиерът.



"Нека Рождество да ви донесе само хубави емоции", пожела и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева във видеообръщение в профила си във Facebook. „Бъдете здрави, силни и успешни! Бъдете щастливи и споделяйте щастието си! Светли Коледни празници“, обръща се тя към потребителите.

"Нека коледните празници донесат в домовете ни още повече топлина и любов!". Това написа в профила си във Фейсбук държавният глава Румен Радев.

"Нека сме здрави, щастливи и станем по-добри. За да творим по една малка добрина всеки ден – усмивка към непознат, подадена ръка към близък или просто към човек в нужда. Честито Рождество Христово!", пожела още държавният глава.