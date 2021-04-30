Внезапно почина Божан Петров. „Обичан от колегите заради чувството му за хумор и забавно отношение към света той работи в БНР от 2000 година. Всяка събота слушателите очакваха неговия „Отечествен радиопреглед“ и коментари в предаванията „Деконструкция“ и „Политически НЕкоректно”, пишат от БНР.

„Божан Петров обясняваше политическата действителност и български нрави и във филмите, за които написа сценарии в последните години. Ценителите на киното го познават и като сценарист на игралния филм „Летовници“, пишат още от Националното радио.

Екипът на NOVA изказва искрени съболезнования на близките и приятелите на Божан Петров! Поклон пред паметта му!