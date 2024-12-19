Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по дребните преживни животни в село Полковник Желязово в област Кърджали. Заболяването е установено в животновъден обект с 156 овце.

Собственикът е оказал пълно съдействие. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

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Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат с. Полковник Желязово, гр. Крумовград, с. Едрино, с. Рогач, с. Сливарка, с. Дъждовник и с. Овчари, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Джанка, Ковил, Качулка, Доборско, Пелин, Перуника, Багрилци, Чал, Гулийка, Чернооки, Подрумче, Калайджиево, Голямо Каменяне, Малко Каменяне, Гулия, Къклица, Скалак, Звънарка, Храстово, Кандилка, Сърнак, Орех, Луличка, Горна кула, Вранско, Златолист, Долна кула, Бараци и Хисар от общ. Крумовград, обл. Кърджали, и селата Синделци, Карамфил и Чайка от общ. Момчилград, обл. Кърджали.

Заболяването не представлява опасност за хората, посочват от БАБХ.

Редактор: Цветина Петрова