Пицата и пастата са любимите ястия на олимпийците на Зимните игри в Милано-Кортина. Ръководителят на отдел „Храни и напитки“ в Организационния комитет обясни, че италианският стил доминира в менюто в шестте олимпийски села, като въглехидратите остават основна част от него.

Елизабета Салвадори отбеляза, че търсенето на паста и пица е толкова голямо, че се образуват дълги опашки пред столовите. Всеки ден се подготвят хиляди порции - до 4500 в Милано и почти 4000 в Кортина д’Ампецо. Най-много калории поемат хокеистите, които се хранят най-често. Ястията са достъпни за всички денонощно.

На каква цена може да бъде продаден медал от първата съвременна Олимпиада

По думите на Салвадори менюто е създадено така, че да подчертае характерните вкусове и високото качество на националната кулинарна традиция на страната домакин, която се отличава с изключително разнообразие. „Това е нещо, което много ценим и с което сме изключително горди“, посочва отганизаторът.

Тя допълни, че са се постарали не само да представят широка гама от блюда, но и да популяризират местни продукти, характерни за различните региони на Италия.

Редактор: Ралица Атанасова