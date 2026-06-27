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Въпреки достойната си възраст, личният лека всяка сутрин става в ранни зори, качва се на колата си и прекосява разстоянието от Петрич до Скрът
Лекарят на село Скрът - д-р Апостолов, съвсем наскоро отпразнува 90-ия си рожден ден. И въпреки достойната си възраст, личният лека всяка сутрин става в ранни зори, качва се на колата си и прекосява разстоянието от Петрич до Скрът. А после и на обратно.
Репортерът Красимир Боев разказва една истински вдъхновяваща история!
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