Лекарят на село Скрът - д-р Апостолов, съвсем наскоро отпразнува 90-ия си рожден ден. И въпреки достойната си възраст, личният лека всяка сутрин става в ранни зори, качва се на колата си и прекосява разстоянието от Петрич до Скрът. А после и на обратно.

Репортерът Красимир Боев разказва една истински вдъхновяваща история!