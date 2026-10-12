Движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Барселона беше спряно заради пожар във влак в испанската провинция Сарагоса. Железопътният оператор „Ренфе“ отмени всички планирани курсове до края на деня, съобщава RTVE.

Инцидентът е станал в 16:05 ч. местно време (17:05 българско), когато влак, потеглил от гара „Аточа“ в Мадрид към Фигерас, е спрял в района на Рикла, в провинция Сарагоса. Служители са установили пожар в задната кабина на композицията.

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В съответствие с мерките за безопасност всички 283 пътници на борда са евакуирани. Няма данни за пострадали.

Agafar el tren a Espanya és realment un esport de risc. https://t.co/yKdwBM66Dx — Àlex (@alexsnclmnt) October 12, 2026

Влаковете, които вече са били в движение, са спрени. От „Ренфе“ съобщиха, че отменят всички останали курсове за деня и предлагат на засегнатите пътници безплатна промяна на билетите или възстановяване на сумите.

Компанията уточни, че засега не може да определи колко време ще продължи прекъсването на движението.

Fire on a high-speed train. Another disaster…in #Spain Every day something wrong. https://t.co/ItSen4UnlL — Víctor Riverola i Morera (@riverolavic) October 12, 2026

Инцидентът се случва в последния ден от празничния уикенд по случай Деня на Испания, което допълнително усложнява пътуванията. По данни на железопътния оператор „Адиф“ за трите дни са били планирани общо 4230 високоскоростни влака и влакове за дълги и средни разстояния на трите компании, които използват испанската железопътна мрежа.

Редактор: Георги Иванов