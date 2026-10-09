Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километровия участък между Черкезкьой и граничния пункт Капъкуле, който свързва Турция с България.

Церемонията ще се проведе на железопътната гара в град Бабаески, окръг Къркларели. Информацията беше потвърдена от турския министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу по време на международна конференция за транспорта и инфраструктурата в Истанбул.

Новото трасе е част от мащабния проект за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Халкалъ, в района на Истанбул, и Капъкуле, близо до Одрин. Строителството започна през 2019 г., като средствата се осигуряват съвместно от Турция и Европейския съюз.

С откриването на отсечката Черкезкьой - Капъкуле турската високоскоростна железопътна мрежа ще достигне непосредствено до европейската граница. Това е и най-дългият участък от цялото трасе, чиято обща дължина е 229 км.

Линията е двупътна и е проектирана за движение на влакове със скорост до 200 км/ч. Освен връзката между Истанбул и българската граница проектът ще подобри железопътното обслужване на Текирдаг, Къркларели и Одрин.

След окончателното завършване на цялото трасе времето за пътуване на пътническите влакове между Халкалъ и Капъкуле се очаква да намалее от четири часа на едва час и половина. При товарните превози съкращението ще бъде още по-значително - от осем часа и половина на три часа и половина.

Според Европейската комисия железопътният проект е първият конкретен резултат от междурегионалната европейска програма за транспортна свързаност, насочена към изграждането на връзки между Централна Азия и Европа през Южен Кавказ.

Участието на Марта Кос в церемонията идва непосредствено след посещението ѝ в София, където еврокомисарят се включи в Международната министерска конференция, посветена на транспортен Коридор 8. От българската столица тя ще отпътува за Одрин.

Инвестицията в новата железопътна инфраструктура е сред най-мащабните съвместни проекти на Турция и Европейския съюз. Според инвестиционната програма на турското президентство стойността само на участъка Черкезкьой - Капъкуле достига 58,2 милиарда турски лири. Заедно с отсечката Халкалъ - Черкезкьой общият бюджет възлиза на 113,5 милиарда лири. Това е най-скъпият проект, реализиран със съвместно финансиране от Анкара и Брюксел.

По цялото трасе са предвидени осем железопътни гари - Халкалъ, Ъспартакуле, Черкезкьой, Бююккъраштъран, Люлебургаз, Бабаески, Одрин център и Капъкуле.

Паралелно с откриването на новата отсечка днес ще бъде въведена в експлоатация и изцяло обновената централна железопътна гара на Одрин, съобщават местните власти. Новото съоръжение е изградено за осем месеца на мястото на старата гара, която е била напълно разрушена. То разполага с три перона, общо 9840 квадратни метра перонни площи и 8700 квадратни метра озеленени пространства.

Редактор: Цветина Петкова