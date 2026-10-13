Снимка: БТА/АП
Бяха издадени предупреждения за повишаване на водата и в реките Парана и Уругвай вследствие на валежите, предизвикани от климатичния феномен „Ел Ниньо“
Аржентинските власти временно ограничиха достъпа на туристи до водопадите Игуасу в североизточната част на Аржентина заради покачването на нивото на едноименната река.
Междувременно бяха издадени предупреждения за повишаване на водата и в реките Парана и Уругвай вследствие на валежите, предизвикани от климатичния феномен „Ел Ниньо“.
Ръководството на националния парк „Игуасу“ и компанията, която управлява туристическия обект по концесия, ограничиха достъпа до туристическите зони на водопадите, след като дебитът на река Игуасу надхвърли 12 000 кубични метра в секунда, което е над шест пъти над обичайното средно равнище.
Водопадите Игуасу с три пъти по-голям дебит след проливните дъждове (ВИДЕО)
По-късно през деня управата на парка съобщи за постепенно намаляване на водния дебит, което позволява премахване на превантивното ограничение на достъпа.
Заради покачването на водите паркът вече е бил затварян през 2023 и 2024 г., по време на предишен епизод на „Ел Ниньо“, при които бяха разрушени пешеходни мостове в туристическата зона „Гърлото на дявола“.Редактор: Ивета Костадинова
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