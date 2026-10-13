Аржентинските власти временно ограничиха достъпа на туристи до водопадите Игуасу в североизточната част на Аржентина заради покачването на нивото на едноименната река.

Междувременно бяха издадени предупреждения за повишаване на водата и в реките Парана и Уругвай вследствие на валежите, предизвикани от климатичния феномен „Ел Ниньо“.

Ръководството на националния парк „Игуасу“ и компанията, която управлява туристическия обект по концесия, ограничиха достъпа до туристическите зони на водопадите, след като дебитът на река Игуасу надхвърли 12 000 кубични метра в секунда, което е над шест пъти над обичайното средно равнище.

Водопадите Игуасу с три пъти по-голям дебит след проливните дъждове (ВИДЕО)

По-късно през деня управата на парка съобщи за постепенно намаляване на водния дебит, което позволява премахване на превантивното ограничение на достъпа.

Заради покачването на водите паркът вече е бил затварян през 2023 и 2024 г., по време на предишен епизод на „Ел Ниньо“, при които бяха разрушени пешеходни мостове в туристическата зона „Гърлото на дявола“.

Редактор: Ивета Костадинова