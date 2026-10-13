Два търговски кораба бяха атакувани почти едновременно в Черно море - на около 17 морски мили от българското крайбрежие. Единият плавателен съд потъна край Шабла, а другият пусна котва след нападението край Бяла. И двата не пренасяли товари в момента на ударите. Това става ясно от информация на Министерството на транспорта и съобщенията.

Първата атака е извършена в 01:15 часа срещу моторния кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг. Инцидентът стана на 17 морски мили източно от град Бяла. След нападението плавателният съд останал на котва, а всички 15 души от екипажа му бяха спасени.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Корабът пътувал без товар от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ. Само пет минути по-късно, в 01:20 часа, дрон поразил втори кораб - HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. На борда му се намирали 16 души.

Плавателният съд потъна на 17 морски мили източно от Шабла. Първоначалната информация за потъването постъпила от спасен моряк и съвпаднала с изчезването на сигнала на кораба от автоматичната идентификационна система AIS, чрез която се проследява движението на плавателните съдове.

HS Dignity извършвал преход от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. По данни на транспортното министерство този кораб също плавал без товар. Първа помощ на част от оцелелите оказали намиращите се в района кораби Azov Concord и SCANDI ASSERTER. Те се притекли на помощ на петима моряци от екипажа на потъналия HS Dignity. От предоставената информация не става ясно каква е съдбата на останалите 10 членове на екипажа.

След атаките - извънредни мерки и разговори с ЕС и НАТО

Нападенията предизвикаха спешна реакция на българските власти. Както NOVA съобщи, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите за сигурност и определи атаките срещу търговски кораби в близост до българския бряг като недопустими.

По думите на министър-председателя екипажът на CHELSEA-3 се състои от седем украински и осем азербайджански граждани. Всички са евакуирани от екип на „Гранична полиция“ и транспортирани до пристанище Варна.

Премиерът за атаките с дронове в Черно море: Единият кораб е потънал, екипажът му е в неизвестност

Българското правителство е потърсило подкрепа от Европейския съюз и НАТО. Радев е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Сред основните въпроси са установяването на произхода на дроновете, засилването на наблюдението и гарантирането на безопасността на търговското корабоплаване.

Атаките идват само седмица след други нападения срещу търговски плавателни съдове в Черно море. На 6 октомври бяха атакувани два кораба на около 70 морски мили от българското крайбрежие, единият от които потъна. Тогава също беше предприета мащабна спасителна операция.

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Редактор: Цветина Петкова