Планинският град Елена посреща майстори и кулинари за 13-ото издание на традиционния Празник на Еленския бут. Събитието събира хиляди гости в сърцето на Балкана с фолклорна програма и кулинарни демонстрации на прочутия деликатес. „Съобразили сме тази година цените, не сме ги повишили. Нашите цени са същите като миналогодишните“, коментира производителят Мартин Тръхчев в ефира на „Събуди се” по NOVA.

По думите му килограм от цял Еленски бут се продава на цена от 18 евро. Въпреки че цената на свинското месо е тръгнала нагоре през последните два месеца и разходите за производство са се увеличили, производителите са решили да задържат нивата от миналия сезон. „Виждаме, че хората са затруднени, голяма част се притесняват. Даваме от нас, само и само клиентите да са доволни и да могат да си го позволят. За нас е гордост Еленският бут да бъде на трапезата на българина, а не прошуто или хамон, защото това е наша традиция“, заяви Тръхчев.

Еленският бут отново събра хиляди гости в сърцето на Балкана

Семейство Тръхчеви, в което бащата и двамата му синове продължават родовата традиция, направиха и демонстрация по правилно рязане на мезето. По думите им старото правило гласи, че парчето трябва да бъде отрязано изключително тънко – така че през него да може да се чете вестник.

Технологията на приготвяне се различава съществено от тази на чуждестранните аналози и се базира на стари рецепти, предавани през поколенията. Процесът изисква прецизно осоляване, подходящи климатични условия и продължително зреене. „Качеството означава месото да бъде солено до определена степен, защото именно солта държи бута“, обясни бащата от фамилията Тръхчеви.

Организатори на тридневното кулинарно събитие са Община Елена и местният съвет по туризъм. След откриването във вчерашния ден същинската част на празника се провежда днес, а финалът е в неделя, като се очакват десетки организирани автобуси и гости от цялата страна.

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