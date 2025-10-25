Снимка: Стопкадър
Какви са цените на свинските деликатеси
За дванадесета поредна година Елена отпразнува своя най-вкусен символ – празника на еленския бут. Тридневното събитие отново превърна планинското градче в притегателен център за хиляди туристи от цяла България. Месец преди фестивала всички места за настаняване в общината бяха резервирани.
Еленският бут е един от най-старите и автентични български месни деликатеси, приготвян по традиционна технология само със сол, чист въздух и търпение.
Тайните на еленския бут: Как се приготвя и дали ще ни е по джоба?
„Тайната е проста – морска сол и много любов“, сподели производителят Пенчо Трухчев.
Тази година семейство Трухчеви са изложили над 300 броя еленски бутове. Заради повишените цени на свинското месо, и този деликатес е поскъпнал с около 2–3 лева спрямо миналата година.
„Успяхме да наложим еленския бут в редица ресторанти в България. Дори пицата, обявена за най-добра в света, е приготвена именно с него като основна съставка“, разказа Мартин Трухчев.
Атракция на празника е и т.нар. „Къща на бутовете“, както и пирамида от десетки изсушени деликатеси, допълнена с различни видове филета и мезета, приготвени от местни производители.
„Непрестанно работим, борим се и произвеждаме продукт, с който се гордеем. Еленският бут е вкус, който не може да се сбърка“, допълни Иван Трухчев.
Повече гледайте във видеото.
