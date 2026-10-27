Снимка: Община Варна
Участъкът е затворен
ВиК авария на нов магистрален водопровод доведе до пропадане на път във Варна. Засегнат е участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ в платното от курортните комплекси към града.
Екипи работят по отстраняването на проблема. Очаква се ремонтът да приключи до обяд във вторник.
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Снимка: Община Варна
Заради затварянето движението ще бъде пренасочено през квартал „Виница“. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.
Водоподаването е прехвърлено към стария водопровод. В отделни райони обаче са възможни понижено налягане и временни смущения.
Снимка: Община Варна
Община Варна призовава гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за актуална информация за възстановяването на нормалния трафик и водоснабдяването.Редактор: Габриела Павлова
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