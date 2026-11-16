Израелски съд удължи с 20 дни задържането под стража на Шамил Левиев, заподозрян за жестокото убийство на 83-годишния бивш университетски преподавател Андрей Атанасов в софийското метро. Разследващите работят по основната версия, че престъплението е свързано с финансов конфликт и опит за заграбване на имущество, съобщи израелското издание „Уайнет”.

Левиев, който е жител на град Бат Ям, беше задържан на 13 ноември въз основа на международна заповед за арест. Българските власти вече подготвят официално искане за неговата екстрадиция, а прокуратурата в Израел настоява той да остане зад решетките до приключване на процедурите.

Според израелския сайт „Мако” стойността на имотите, към които заподозреният е проявявал апетити, се оценява на милиони шекели. Разследването сочи, че Левиев имал финансови отношения със семейството на жертвата, а спорът бил основно около жилище на сестра му. По данни на „Уайнет” още преди фаталния инцидент Атанасов споделял опасения за живота си заради отправяни заплахи.

Престъплението е извършено посред бял ден на 15 октомври около 13:10 ч. в асансьора на метростанция „Жолио Кюри” в София. Според събраните доказателства Левиев пристигнал в Гърция ден по-рано и наел автомобил от летището в Солун, с който влязъл в България. В деня на убийството той е засечен в района на дома на преподавателя, като съседка дори заснела колата и непознатия мъж и предала снимките на полицията.

Охранителните камери в метрото са запечатали как възрастният мъж отива към станцията с лилав куфар и чанта, а заподозреният го следва плътно. Свидетелка разказва, че двамата се качили заедно в асансьора, откъдето малко по-късно се чули силни удари. Младият мъж излязъл сам и избягал, а Атанасов е намерен с тежки травми по главата и тялото. Въпреки усилията на лекарите той почина в болницата.

След нападението Левиев веднага напуснал България, върнал наетия автомобил на летището в Солун и още същия ден отлетял за Израел. Израелската прокуратура настоя за постоянния му арест с аргумента, че той притежава и руско гражданство и съществува сериозен риск да се укрие в Русия, което би блокирало предаването му на българското правосъдие.

Починалият Андрей Атанасов е дългогодишен учен и преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научната му работа е посветена на изследването на белтъци и биологични мембрани, като е участвал в международни научни проекти в Германия и Япония.