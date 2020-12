Във време на затворени кина и все по-труден достъп до качествена култура, Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE организира специалното събитие - „Казано накратко“, което ще се проведе изцяло онлайн на 12-и декември.

В партньорство с Район „Лозенец“ - СО ще бъдат излъчени успешни български късометражни филми, получили отличия от национални и международни престижни кино форуми. Освен прожекциите, зрителите ще имат възможността да се запознаят с авторите, както и да задават своите въпроси. ТВ студията за разговорите с представителите на филмите по традиция ще бъдат водени от директора и основател на фестивала Цанко Василев.

„Казано накратко“ ще се излъчва на живо едновременно в няколко Фейсбук страници, сред които тези на Район „Лозенец“-СО, Дирекция „Култура“ на СО - Столица Култура, ArtSofia, NOVA подкрепя българските филми и, разбира се, тази на фестивала за късометражно кино IN THE PALACE.

Програма:

13:00 ч. – Разговор с Йордан Петков и Еди Шварц, създатели на Night Shift/„Нощна смяна“ - тазгодишният български филм, който фестивалът предложи за ОСКАР - и на отличеният с наградата за най-добър игрален късометражен филм на кинофестивала във Варшава през 2015 г. Auf Wiedersehen/“Довиждане”. След участието си на ниво проект в питчинг сесията на IN THE PALACE, Шварц и Петков получиха подкрепата на фестивала за производството на дебютния си филм. Зрителите имат възможността да гледат „Довиждане“ веднага след разговора с режисьорското дуо.

14:00 ч. - Разговор с режисьора Петър Крумов, Светла Дионисиева -художник костюми и асистент режисьор в проектите на Крумов, и Мила Роберт, която участва в най-новото му професионално предприятие. Петър идва на фестивала още като студент по културология, по-късно печели питчинг сесия. Филмът му „Срам“, който ще бъде излъчен след събеседването, е номиниран за Европейските филмови награди от най-престижния форум за късометражно кино - Клермон-Феран.

15:00 ч. – Разговор с Мартин Илиев (режисьор), Александър Станишев (оператор и копродуцент) и Ангел Иванов (продуцент на най новия филм на Мартин Father-Time/„Среща“), който ще бъде последван от показ на филма Maybe Tomorrow/”Може би утре“. „Може би утре“ също води началото си от питчинг сесията на IN THE PALACE, където през 2017 г. се завърна в състезателната програма на 14-то издание и бе отличен за Най-добър български филм, а по-късно същата година получи гран при на кинофестивала Balkans Beyond Borders.

16:00 ч. - Програмата продължава с представяне на успешния PRIDE/„ЧЕСТ“ на Павел Веснаков. Филмът също стартира пътя си от IN THE PALACE още като проект, където бе подкрепен в рамките на пичтинг сесията на фестивала, печели гран при в Клермон-Феран и получава номинация за Европейските филмови награди. Преди да бъде излъчен, „ЧЕСТ“ ще бъде представен от продуцента Ваня Райнова и познатият на всички зрители актьор Алек Алексиев.

17:00 ч. - разговор с всестранно активната Вилма Карталска - успешна актриса, филмов преводач и режисьор – за това как 2 български късометражни филма отиват на кинофестивала в Кан. Веднага след това ще бъде излъчен и един от тях, а именно дебютния на Карталска - Janne of Love / „Яне от любов“ с ексклузивното участие на Милица Гладнишка.

18:00 ч. - очаква ни приятен разговор с младите лица на българското кино: режисьорът Георги Мартев – най-новото откритие на IN THE PALACE - и актьорите Бойко Кръстанов, Весела Бабинова и Севар Иванов, които, преди да бъде излъчен Love on Different Topics/„Любов на различни теми“, ще разкажат за филма „от кухнята“ и ще споделят настоящите си и бъдещи творчески планове и проекти.

За фестивала:

IN THE PALACE International Short Film Festival e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми в три категории за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: най-добър игрален от международната състезателна програма; най-добър анимационен от международната късометражна програма; и най-добър български филм. Заедно с това, от 2019 г. фестивалът е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - „студентските Оскари“.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община за 2020 г., раздел "Събития на столичните райони"

