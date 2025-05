Дългоочакваният финал на формата на NOVA “Като две капки вода” се превърна в безпрецедентно телевизионно събитие у нас, което събра 40 000 души на живо на Националния стадион “Васил Левски”, за да ги направи част от емоцията на най-гледаното шоу. Според официалните пийпълметрични данни, повече от половината от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) в неделната вечер са избрали да гледат финалния епизод на 13-ия сезон на култовото предаване. Втората телевизия в класацията е с близо пет пъти по-малка аудитория.

Отчетеният аудиторен дял от 55% сред тях е и най-високата стойност за епизод, сред всички сезони в историята на предаването. Рекордна е и отчетената обща аудитория за излъчването (сред зрителите на възраст 4 и повече години) – гледалите поне малка част от четиричасовото предаване са близо 2.7 милиона българи, а средната аудитория за цялото излъчване е над 1.3 милиона. Аудиторният дял сред тези зрители е близо 60%.

Рекордното постижение е не само сред досегашните резултати на формата „Като две капки вода“, но и сред всички развлекателни предавания, излъчени в най-гледаното телевизионно време през последните 10 години. Според пийпълметричните данни, сред зрителите в активна възраст (18-59 години) нито едно друго предаване, излъчено от българска телевизия, не е постигало толкова висок аудиторен дял.

Трима любими водещи – Димитър Рачков, Герасим Георгиев-Геро и завърналият се от Испания специално за финала Васил Василев-Зуека, преведоха феновете на стадиона и зрителите на NOVA през историческия телевизионен спектакъл, изпълнен със страхотни музикални изненади, безкомпромисни имитации, грандиозно светлинно шоу и зрелищни пироефекти.

С почти 200 000 гласувания в NOVA PLAY зрителите решиха кой да е победителят в тазгодишното издание на формата. Титлата “Най-добър имитатор” отиде при Вениамин. Той плени всички с образа на Майкъл Джексън. Изпълнението му на песента “They Don’t Really Care About Us” изправи целия стадион на крака за дълги аплодисменти, а журито Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки изразиха възхищението си от представянето му през целия сезон. “Благодаря ви, хора”, със сълзи на очите каза победителят в края на шоуто.

Второто място зае Михаела Филева, която избра да излезе на огромната сцена в образа на Бионсе. Тя очарова зрителите с изпълнението на “Crazy In Love” и развълнувано сподели: “Много благодаря за всичко. Искам да кажа, че безкрайно се гордея с Вениамин”. Почетното трето място зае Иван Христов. Той създаде страхотна атмосфера с песента “Blue Suede Shoes” в образа на Елвис Пресли. “Това, което правите е страхотно, защото обединявате хората. Вярвам, че всеки един от нас трябва да прави точно това”, сподели след музикалното приключение Иван Христов.

Заради невероятното си представяне през сезона, всички деветима участници се бориха за призовото място на големия финал. Димитър и Христо изпяха една от най-обичаните български песни “Пак ще се прегърнем” в ролите на Дони и незабравимия Кирил Маричков. Звезди не изневери на рок стила си и за последна имитация подари на всички “Can’t Let You Go” на рок легендата Джо Лин Търнър. Александра Лашкова направи спектакъл на световно ниво в костюма на ексцентричната звезда Лейди Гага и последния ѝ хит “Abracadabra”. Роксана избра да имитира една от най-великите певици на всички времена Уитни Хюстън с баладата “I Have Nothing”. Николаос Цитиридис превърна сцената в холивудски мюзикъл в образа на Хю Джакман от филма “Най-великият шоумен”. Вечерта закри Дивна с емоционалното превъплъщение в народната певица Нели Андреева и песента “Малка мома”.

Вечерта ще остане запомнена и с две предложения за брак. Димитър от Дуета предложи брак на приятелката си Ани, която е цигуларка и беше част от неговото изпълнение. Само минути след представянето на Александра Лашкова, под прожекторите излезе нейният приятел - актьорът Даниел Върбанов и я попита дали ще стане негова съпруга пред 40 000 души.

Специалната вечер бе открита с вълнуващо изпълнение на победителите в “Като две капки вода”. Рафи Бохосян, Калин Врачански, Невена Бозукова, Славин Славчев, Фики Стораро, Ненчо Балабанов, Владимир Зомбори, Владо Михайлов, Михаела Маринова и Краси Радков се появиха от различни точки на стадиона, за да сложат начало на шоуто в изпълнение на “We Will Rock You” на Queen и “Сигурно” на Васил Найденов. В грандиозния спектакъл се включиха малките таланти от “Бон-Бон”, симфоничен оркестър “Тайният оркестър”, Биг Бенда на НМА “Проф. Ранчо Владигеров”, група “Ахат”, ансамбъл “Филип Кутев” и още стотици музиканти, танцьори и статисти. Балетът на “Като две капки вода” - Funky Monkeys не само бе част от всички изпълнения, но подари на зрителите и специален танц.

Днес точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube зрителите ще видят финалния епизод на “Капките Podcast”, в който специален гост ще е Васил Василев - Зуека, а на финала ще станат част от емоциите в бекстейджа на Стадиона. Зуека ще разкаже на Борислав Захариев и зрителите какво е усещането да се върне в “Като две капки вода”, трудно ли са го убедили от екипа, как живее в Испания и какво му липсва от България.

Редактор: Боряна Димитрова