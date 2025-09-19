Героят на филма Уолтър Гарбър (Дензъл Уошингтън) е обикновен диспечър в контролният пункт на нюйоркското метро и обикновеният на пръв поглед ден се превръща в хаос и разруха след дръзкото отвличане на подземен влак и то в неговата смяна. Похитителите, водени от лидера си Райдър (Джон Траволта) поставят условието да се плати откуп от 10 милиона долара до един час или започват да убиват заложници на всяка пресрочена минута. Единственият с когото Райдър приема да преговаря е диспечера, който се оказва с много добри познавания за системата на метрото. Детективът, заел се със случая (в ролята Джон Туртуро), осъзнава, че може да овладее ескалиращата ситуация единствено с помощта на Гарбър, като най-важният въпрос, на който трябва да намерят отговор е, как похитителите са планирали да се измъкнат с откупа?

Лентата е римейк по едноименен филм от 1974 г. по романа на американския писател Мортън Фрийдгуд, с псевдоним Джон Гуди. С режисурата на новата версия се заема режисьорът Тони Скот, който е ветеран в жанра на екшъните. Скот е снимал с Дензъл Уошингтън в редица известни блокбастъри като „Дежа Вю“, „Аленият прилив“ и „Мъж под прицел“.

Редактор: Райна Аврамова