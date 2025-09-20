Питър Паркър се завръща за следващото си невероятно приключение в "Спайдърмен: Далече от дома" тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA. В новия филм приключенията на Спайдърмен ще преминат извън границите на Америка. След събитията от филма „Отмъстителите: Краят“ (2019), Спайдърмен трябва да продължи битката със злото в един напълно променен свят.

Решен да се забавлява и да загърби отговорностите си, Питър Паркър оставя своя костюм на Спайдърмен, когато отива на училищна екскурзия със своите приятели и съученици, включително Ем Джей, Нед, Бети и Флаш.

Въпреки това, когато гигантски същества, наречени Елементали, започват да атакуват европейските градове, с Питър се свързва Ник Фюри, който иска Спайдърмен да се справи с тази заплаха, за да защити приятелите си и да спаси света. Снабден с нов костюм, Спайдърмен обединява сили с Куентин Бек, известен още като Мистерио , супергерой от алтернативна Земя, който също е решен да спре Елементалите.

Мистерио е напълно нов герой в киновселената на Marvel, но той обаче е добре познат на феновете на комиксите, защото се появява за първи път там още през 1964 г. Героят е създаден от великото дуо Стан Лий и Стив Дитко и още с появата си се превръща в един от основните врагове на Спайдърмен. Интересното е, че Куентин Бек няма абсолютно никакви супер сили. Той обаче е изключително способен инженер и каскадьор.

Режисьор на "Спайдърмен: Далече от дома" е Джон Уотс, познат на феновете с работата си по филмите за супергероите на Marvel, който успява да събере истински звезден актьорски състав. Джейк Джиленхол влиза в ролята на Мистерио, Самюъл Джаксън се завръща като Ник Фюри, Зендея отново е Мишел "MJ" Джоунс, а Том Холанд облича костюма на Спайдърмен.

Не пропускайте приключенската екшън-фантастика "Спайдърмен: Далече от дома" тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова