В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Даниела Кирилова от Мадан.

Даниела започна играта с кутия 21, но още при първата оферта на Банкера я замени за номер 12. Последваха оферти от 2000 и 2500 лв. които тя решително отказа, въпреки че големите суми една по една изчезваха. В края на играта остана само една кутия с 7500 лв., а всички други криеха малки суми. Банкерът предложи 900 лв., но Даниела отказа предложението, а след това разкри и кутията със 7500 лв., с което се стопи и надеждата й за по-голяма печалба. Финалът я изправи пред избор между 5 лв. и 100 лв. Тя предпочете да се довери на своята кутия, с която спечели 5 лв. Така завърши празничната седмица, в която по повод 20 годишната на „Сделка или не“ в ефира на NOVA, гост водещ бе Румен Луканов. Днес Ненчо Балабанов се завръща в студиото, за да посрещне следващия смел участник, който ще изиграе своята игра срещу Банкера.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова