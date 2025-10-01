След впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team, с амбициозен нов авторски проект – „Тайната на музиката“. Режисьорът Уест Хайлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето), Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните), представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството и семейството и прошката.

„Тайната на музиката“ отвежда зрителите в България от 90-те – време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Вълнуваща оригинална музика на живо и изключително силна емоционална история превръщат спектакъла на български език в преживяване за малки и големи. Хореографията е създадена от Ралица Мерджанова, чиито танцови решения умно допълват историята, сценографията отново е поверена на Елица Георгиева, костюмите - на Сърджан Кръстевски, а изпълнителен продуцент е Ана Дончева – двигателят, който превръща проекта в реалност.

Историята проследява 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана (в ролята - обичана българска поп звезда) се завръща в родния си град при баба си Калина (Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано, е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната творба на Маестрото. В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори, той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално. Тя не само играе, а живее своята история на сцената, превръщайки я в място, в което всички са равни. С участието на Моника и останалите млади актьори, „Тайната на музиката“ дава равен глас на децата и връща мюзикъла там, където главните роли могат да бъдат изиграни от тях – със сила, смелост и вдъхновение.

„Тайната на музиката“ е за смелостта да бъдеш себе си и да чуваш собствения си глас, за смелостта да грешиш и за силата да прощаваш, за чистото приятелството и за искрените и смели сърца. Мюзикълът улавя пулса на българската действителност, на кварталите, пълни с истински истории, читалищата, които чакат да бъдат оживени, пътищата, които все още трябва да бъдат извървени. „Тайната на музиката“ носи духа на онези вечери на свещи и светли прозорци, в които хората намират надежда …един в друг. Песен след песен сцената се изпълва с енергия, тайните се разкриват, а прошката намира път към сърцата на героите.

„Тайната на музиката“ е вторият авторски мюзикъл на екипа зад „Книгата на мечтите“ – спектакъл, който доказва, че българската сцена може да създава заглавия с универсални теми и международен потенциал. Премиерата е на 18 ноември в Зала 1 на НДК от 19.30 ч.

Предварителните продажби на билети за “Тайната на музиката” започват в петък, 26.09. Регистрирайте се на mysteryofmusic.bg/register, за да получите достъп до ексклузивни цени и информация за шоуто. Двама от регистриралите се в периода 24.09 - 26.09 ще спечелят и двойна покана за представлението през ноември.

Официалните продажби стартират в понеделник, 29.09, в мрежите на Ticket Station и Eventim. Специални цени за детски билети важат през целия период на продажба.

