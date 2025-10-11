Боклук за политическа употреба и разпити в прокуратурата. Заместник кметът на София Надежда Бобчева.

След примирието в Газа. Истории за страдания и очаквания от двете страни на границата.

Васил Димитров – българинът от флотилията на свободата и Ирина Бакалов от Българския културен институт в Израел.

Една жена на половин век – Нети пред Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова