-
"Съдебен спор" заради къща, превърната в кучкарник
-
Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 12 октомври очаквайте
-
Гимнастичката Виктория Пенелова ще се бори за място в “Игри на волята” All Stars тази вечер
-
Карина: Няма как да се спасиш от интригите в „Игри на волята“. Или си в коалиция, или гърмиш
-
Карина от “Игри на волята”: Коеджикова е най-слабото звено!(ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Боклук за политическа употреба и разпити в прокуратурата. Заместник кметът на София Надежда Бобчева.
След примирието в Газа. Истории за страдания и очаквания от двете страни на границата.
Васил Димитров – българинът от флотилията на свободата и Ирина Бакалов от Българския културен институт в Израел.
Една жена на половин век – Нети пред Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни