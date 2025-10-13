В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Смоленете и семейство Сливови.

Равностойни противници, двете семейства се бореха за всеки рунд и всяка точка до самия финал. В първи рунд, Смоленете умело откраднаха точките на Сливови, които им отвърнаха, като откраднаха в следващите два рунда. Смоленете обаче не бяха готови да се предадат и спечелиха четвърти рунд, с което резултата стана равен. Последните минути от играта бяха важни и за двата отбора. В пети рунд, Смоленете бяха по-бързи и след като разкриха три отговора, Сливови имаха малък шанс да откраднат точките им и победата. Те обаче не успяха да познаят и така Смоленете си ги запазиха и спечелиха с резултат 408:194 точки.

В „Бързи пари“ събраха 121 точки и добавиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес срещу Смоленете ще се изправи семейство Мънови от Нови Искър.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова