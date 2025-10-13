В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Делян Славов от Ямбол.

Делян беше изтеглил кутия номер 11, която остана при него до края на играта. Една след друга, той отваряше малките суми, а Банкера го изкушаваше да се откаже, като покачваше офертите си, започвайки от 3500 лв., през 5000 лв. и 6000 лв. до 8500 лв., които му предложи, когато в играта останаха само три неотворени кутии. В тях имаше 100 лв., 15 000 лв. и 50 000 лв. Делян не се изкуши и не прие нито една от тях, а късмета продължи да е с него и той отстрани и кутията с най-малката сума. Във вълнуващия финал, Делян трябваше да направи важен избор. В последните две кутии имаше големи суми, но Банкерът предложи внушителните 25 000 лв. Този път той не се поколеба и прие офертата, а щастието му беше още по-голямо, когато в своята кутия видя 15 000 лв. С добър късмет и смела игра, Делян успя да надвие Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 25 000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова