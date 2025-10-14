В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Венета Ангелова от Дупница.

Венета излезе за своята игра с кутия номер 22. Играта й не започна по най-добрият начин, в първите шест кутии не успя да разкрие нито една голяма сума и получи от Банкера първа оферта от 1500 лв. С надежда, че ще обърне лошия късмет, тя я отказа, но това се оказа най-високата оферта, която получи. Продължи да разкрива големи суми, а офертите падаха – 750 лв., 500 лв., 250 лв. В последните три кутии все още имаше една по-голяма сума от 12 500 лв., но в играта бяха още 2 лв. и 5 лв. Тя отново отказа офертата от 900 лв., а след това се раздели и с последната надежда за печалба. С 2 лв. и 5 лв. в последните две кутии, Венета с разочарование прие печалбата от 5 лв., които бяха в нейната кутия. Победил в тази игра стана Банкера, но дали ще успее да запази парите си от следващия претендент за голямата печалба предстои да разберем.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова