В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Обиски и арести в „Пътна полиция“ – Хасково заради регистрация на проблемни коли чрез посредник. Как е работила схемата и какво наказание могат да получат задържаните?

По данни на КЗП: 10% от магазините с нарушения по Закона за еврото.

Кои правила не спазват търговските обекти?

И още: Напрежение в Израел, след като „Хамас“ предаде само част от телата на мъртвите заложници. Под риск ли е крехкият мир в Газа?

Редактор: Мария Барабашка