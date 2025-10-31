-
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови и семейство Божански.
Това беше трета игра за Аналогови и първа за Божански, но новодошлите владееха играта. Отборът трупаше точки рунд след рунд, а Аналогови имаха възможност само да опитат да откраднат точките им. Успяха да го направят едва в един рунд и това донесе на Божански заслужена победа с 488:37 точки.
В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес Божански ще се изправят срещу семейство Лисичкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
