Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) обединява комуникационната общност, бизнеса и студентите по PR на единадесетото издание на „Денят на Бернайс“ – форум, който всяка година събира професионалистите в областта на комуникациите, за да обсъдят актуалните теми и тенденции в сектора.

Тазгодишното издание е посветено на темата „Колко струва PR-ът?“ – разговор за истинската стойност на комуникациите отвъд бюджета, имиджа и цифрите. В епоха, в която доверието е новата валута, а смисълът – най-ценният капитал, „Денят на Бернайс“ ще потърси отговор на въпроса как PR-ът създава реална обществена и бизнес стойност.

Събитието ще бъде открито от Андрея Грос, партньор в PR-com – една от водещите B2B PR агенции в Германия, с фокус върху технологичния сектор и стратегическите комуникации.

Модератор на вечерта ще бъде журналистката Лора Инджова (NOVA NEWS), която ще води двата основни панела:

Панел I: „Стойността отвъд видимото“ – разговор за ролята на публичните комуникации като двигател на обществените нагласи и отговорността на организациите да създават доверие.

Сред участниците: д-р Иванка Шалапатова, дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“ и бивш министър на труда и социалната политика; Първан Симеонов, социолог и Мила Миленова, директор „Корпоративни, дигитални и маркетингови комуникации“ (ОББ и ДЗИ).

Панел II: „PR-а в 21 век – от разход към управленски капитал“ – дискусия за стратегическата роля на PR-а като управленски актив, който създава измерима стойност – растеж, доверие и устойчивост.

В разговора ще участват Ирена Бушандрова (Pedersen & Partners), Александра Мечкова (Telerik Academy), Ива Григорова (Publicis Groupe и председател на БАПРА) и Даниел Киряков (Американска търговска камара в България).

Комуникацията като вдъхновение

В рамките на събитието ще бъде представен „Неда“ – първият български роман, посветен на комуникацията, написан от проф. д-р Десислава Бошнакова.– необичаен поглед към комуникацията през литературата.

Вечерта ще завърши с церемонията по награждаване на победителите в студентския конкурс „Като Бернайс“, тази година на тема „Доверието: валутата на комуникацията“ – символичен финал на деня, посветен на ценността на думите, доверието и професията.

Събитието ще се състои на 20 ноември от 16:30 ч. в Planet Schwarz Tech Theater.

NOVA NEWS е медиен партньор на форума.

Редактор: Боряна Димитрова