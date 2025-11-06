Емоционална вечер, изпълнена с откровения и неочаквани обрати, очаква съквартирантите в най-обсъжданата къща в България тази вечер от 22:00 ч. В социалния експеримент ще бъдат проведени последните номинации за сезона, след които ще станат ясни и сигурните участници във финалната седмица на Big Brother. Дали разговорите с доверениците са повлияли на предстоящите избори или мисия “Развален телефон” ще има различен резултат?

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Извън номинациите обаче, драматични моменти между съквартирантите няма да липсват. Днес ще стане ясен победителят от седмичната игра “Змии и стълби”, който ще получи сигурен имунитет, а някои от специалните карти в Къщата изненадващо ще бъдат използвани. Това ще създаде пълен хаос сред много от предварително изградените стратегии.

Елена Сергова и Калин с горещи коментари за случващото се в Къщата на Big Brother

“Бомбата”, която заложиха зрителите на NOVA, ще гръмне тази вечер. Какви ще бъдат последствията за всички под покрива на Big Brother? Кои участници ще се борят за зрителската подкрепа тази седмица и кои ще си гарантират място в последната седмица на социалния експеримент?

Не пропускайте да видите в новия вълнуващ епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

