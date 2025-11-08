-
Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother
-
Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”
-
Кристиан от „Игри на волята“: Човек е млад, докато се бори за мечтите си
-
Кристиан: “Игри на волята” е начин да видиш на какво е способно човешкото тяло! (ВИДЕО)
-
Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
-
„Събуди се“: Бюджетът на нашето недоволство през очите на един милионер
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
И двете са икони на своето време. Едната е от поколението, което постави основите на прехода, другата – от тези, които израснаха в него. Тази неделя на фокус са Богдана Карадочева и Теодора Духовникова.
Той беше обявен за мъртъв, но се разхожда необезпокояван из България. Странният случай на отшелника от Пирин Боян Иванов.
Ще се превърне ли зимата на еврото в зима на българското недоволство? Президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Еврото, държавата и хората. А къде е бизнесът? Предприемачът Ивайло Пенчев.
На 9-ти ноември: няколко истории от София, която все още носи белезите на комунизма.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни