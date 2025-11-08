-
Темите и гостите в предването в неделя от 7.30 ч.
Кой, колко и за какво харчи в държавата? Бившият служебен премиер и председател на Сметната палата Димитър Главчев.
40 години по-късно: детска болница в България няма. Кой ще лекува децата ни в сезона на вирусите? Педиатърът д-р Пламен Масларски.
Животът, който ѝ се падна и онзи, който ѝ принадлежи. „Мисис Баба“ Дони Василева пред Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
