Иван Янакиев, председател на Българското дружество за връзки с обществеността и Гергана Иванова, която е заместник-председател на дружеството в предаването „Твоят ден“ разказват повече за „Денят на Бернайс 2025“ и коментират ролята на публичните комуникации като двигател на обществени нагласи.

„Денят на Бернайс“ е събитие, което Българското дружество за връзки с обществеността провежда традиционно всяка година. На този ден PR общността се събира, за да говори по важните теми. Мисля, че темите за комуникацията са важни за цялото общество. Не случайно нарекохме събитието тази година „Колко струва PR-ът?“ Безценен е. На срещата, която ще си устроим, водещ ще е Лора Инджова, която ще модерира двата панела. Благодарни сме за подкрепата на NOVA NEWS. Обичаме да казваме, че каквото и да направиш, нищо не си направил, ако не си го разказал. Не си го разказал ако не са те разбрали“, разказва Гергана Иванова.

„Българското дружество за връзки с обществеността съвместно с Българската асоциация на PR агенциите направихме представително проучване сред 500 компании с различни размери - от микро предприятия до големи международни компании, което излезе месец преди разговора ни. Стъпвайки на данните от това проучване, виждаме, че PR-ът в България е стратегическа функция за много от компаниите и повече от половината казват, че той е вид инвестиция, а не разход. Това е показателно, за развитието на професията ни“, споделя какви промени са настъпили през последните години в сферата Иван Янакиев.

Според Гергана Иванова, за да си добър PR в областта е необходимо постоянство, а не да се прибягва към него само при криза. Той трябва да е част от стратегията на всяка компания. PR-ът вече е насочен не само към потребителите, а към това да умеем да привличаме хора. PR-ът е стратегия и стратегическо мислене, а не кризисно управление. В проучването става ясно, че големите компании имат подготвена PR стратегия и я следват.

„БДВО е най-старата комуникационна асоциация в България и догодина ставаме на 30 години. Обхващаме професионалисти от различни сфери, включително политическия PR, академичната общност, бизнеса и агенциите. Имаме огромен ресурс и запас от членове, идеи и възможности. Събитието ще е отворено за всеки, който иска да ни посети и има интерес към материята“, разказва повече детайли за 11-то поредно събитие „Денят на Бернайс“ Гергана Иванова.

„Академичната общност като цяло е важна част от БДВО, а също така и студентите като наши бъдещи колеги. Вярваме, че всички ние трябва да ги подготвим максимално добре за работата, която ще имат след университета. Живеем в свят изцяло изграден от комуникации и той се движи от тях. Интересът на младите хора към професията е естествен и много ни радва. Традиционно „Денят на Бернайс“ организира съвместно с всички университети в България и студентски конкурс, който се провежда малко преди събитието и по време на церемонията връчваме наградата на отборите- победители. Тази година темата е провокативна за студентите и тя е „Доверието: валутата на комуникацията“. За мен ще е любопитно да видя техния поглед върху всичко, което се случва около нас“, допълва Иван Янакиев.

„За нас събитието на 20 ноември и честването на „Денят на Бренайс“ е наш своеобразен празник, тъй като полага основите на това, за какво ще си говорим и борим в нашата професия през идната година. Събитието ще открием с международен гост Андрея Грос, която е от голяма PR агенция и ще сподели чуждестранния опит в Германия. Ще завършим с това, че ще обявим тенденциите за следващата година, в които ще поканим да се включат всички наши колеги“, разяснява Гергана Иванова.

„В традиционните ни дискусионни панели ще участват хора от целия спектър на комуникациите, като специалисти от най-различни компании, агенции, социолози и от академичната общност. Разговорът ще е много интересен с различни гледни точки“, обобщава Иван Янакиев.

