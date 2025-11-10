-
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник певицата и инфлуенсър Биляна Лазарова – Биляниш трябва ли да търпим от любов?
В редовната си забавна рубрика можете да попитате Китодар какво мисли за диетите.
Ще видим Веселин Маринов в едно различно амплоа.
Специален гост ще ни бъде Люси Иларионов.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
