В "Социална мрежа" на 8 ноември от 15:20 ч. очаквайте:

Истински хора, истински проблеми: Какво е да водиш съдебни битки години наред, само за да спечелиш правото да живееш с достойнство? Реални истории на хора от ЛГБТИ+ общността.

"Роди се човек": Заедно с авторката на книгата търсим отговори за смисъла на втория шанс. Кое ни води в житейските избори - гените, с които сме родени, средата, в която живеем или Божият промисъл.

Редактор: Мария Барабашка