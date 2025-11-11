-
Роксана: Хората харесват Давид, защото е непринуден (ВИДЕО)
-
Дамаджанови предизвикват Черешкови в "Семейни войни"
-
Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother
-
"Пресечна точка": За финансовата стабилност и края на тоталитарния режим у нас
-
Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов
-
Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Недялка Рангелова от с. Строево.
Недялка започна играта си с кутия номер 3. Получи възможност да я смени още с първата оферта, но отхвърли предложението на Банкера, както и следващите парични оферти от 2000 лв., 2500 лв. и 3000 лв. Във финалните две кутии останаха 250 лв. и 20 000 лв. Интуицията на Нели ѝ подсказваше, че голямата сума не е в нейната кутия и тя прие предложената от Банкера оферта от 5500 лв. Това решение се оказа най-доброто за нейната игра, защото в кутията си откри едва 250 лв. С добър усет и правилни решения, Нели победи Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с удовлетворение и печалба от 5500 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни