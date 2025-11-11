Репортерът на „На кафе“ Деси Жаблянова разговаря с Веселин Маринов в спортната зала, където той редовно тренира и се подготвя за предстоящите концерти, които ще изнесе на 25, 26, 27 и 28 ноември в зала №1 на НДК. Певецът споделя, че става всяка сутрин в 5 ч. и редовно спортува в Националната спортна академия в София.

„Когато съм в залата мисля за концертите ми. Сам съм със себе си и мога да си подредя деня. Сега когато ми предстоят най-големите концерти за годината, работата е прекалено много, хората, които трябва да срещна и да убедя също са много, и времето никога не стига. За тази година имаме 62 концерта зад гърба ни и повечето са направени в маршрут и движение. Всъщност са по 4-5 на седмица. Затова гласът ми е попривикнал, но стресът е по-голям и отговорността да пееш в зала №1 на НДК и то пред публика дошла от цялата страна. Тя е с очакването да види голямото шоу, което обикновено правя“, разкрива Веселин Маринов.

„Смятам, че най-важното нещо, което съм съхранил през годините е моята искреност и откровеността с хората. Не може без песента „Лятна жълта рокля“. Виждам, че някои от шлагерите ми сякаш ги преекспонирам с постоянното пеене, но те затова са големи, защото много се харесват. Не мога да си обясня как „Лятна жълта рокля“ може да стане по-популярна от останалите ми мелодии като „За теб, Българийо“, „Рожден ден“, „Горчиво вино“ или „Да се събудиш до мен“. Мислех, че това ще са песните, с които винаги ще завършвам концертите си, но тази песен ги измести и тя е последната. На концертите тази година акцентът ще е върху моите балади. Те винаги остават малко онеправдани и много рядко балада става голям хит. Имам 31 албума и повече от 110 балади. Много ми харесват, но трудно стигат до почитателите ми. Прави ми впечатление, че те получават големи аплодисменти от публиката. Това ме провокира да включа 9 балади от общо 20 песни на концертите. Идват хора от моята кръвна група и те ги харесват“, дава повече детайли какво да очакват почитателите му на предстоящите концерти.

Изпълнителят признава, че не може без спорта и любимия му футбол. Но в последно време избягва контактните спортове като футбол, волейбол, и други, заради травми. Обича да тича и дори си има любими трасета и маршрути в градовете, където изнася концерти.

