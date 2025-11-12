В четвъртък специално интервю на Стаси с холивудския секс символ Глен Пауъл.

Кристиян от „Игри на волята“ за битките на Арената и живота във ферма.

Гергана Змийчарова изгубена в Смолян в превода на местния диалект.

Специална среща със световните шампиони по бийтбокс Skiller и МаxO

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова