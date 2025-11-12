-
„Пресечна точка”: За платеното паркиране в София и за изкуствения интелект
-
Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”
-
Ебру, Лена и Росен Димитров: На финала в Big Brother ще има мъжка битка между Котов и Давид
-
Лена от Big Brother: Мога да си позволя финансово да не работя цял живот! (ВИДЕО)
-
Силни емоции и добра печалба в "Сделка или не"
-
Пепелянкови се изправят срещу Дамаджанови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък специално интервю на Стаси с холивудския секс символ Глен Пауъл.
Кристиян от „Игри на волята“ за битките на Арената и живота във ферма.
Гергана Змийчарова изгубена в Смолян в превода на местния диалект.
Специална среща със световните шампиони по бийтбокс Skiller и МаxO
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
