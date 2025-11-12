Сдружение Алианс за защита от насилие, основано на пола е мрежа от неправителствени организации в България, която работи активно в областта на превенцията и защитата от домашно насилие. Кампанията им „Докато смъртта ни раздели“ има за цел да акцентира върху темата за насилието над жени и фемицида, като негова крайна проява. В студиото на „Социална мрежа“ са Деана Димова, управител на Сдружение „Център Динамика“ в Русе и Златка Мачева, управител на Фондация „Център Отворена врата“ в София.

„Кампанията „Докато смъртта ни раздели“ започна вчера и датата 11 ноември не е случайна. Денят съвпадна с християнския празник Свети Мина, който е свързан със семейството. Кампанията ни се провежда едновременно в 7 държави (Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина) и България е една от партньорските организации. Целта ни е да прегърнем идеята за любов, семейство като силно оръжие срещу феницида. Статистиките у нас в България са изключително стряскащи“, каза Деана Димова.

„Всяка година 20 жени са бити в условия на домашно насилие в страната ни. Фемицид означава убийството на жената, на основание, че е жена. Това е постоянна статистика през последните години. Миналата година 20 са жените убити при домашно насилие, а тази година само до момента бройката е достигната. На 31 октомври имаше показно убийство, при което жената остави 3 деца. Стряскащо е и трябва да се обърне внимание на тези, които взимат решения за промяна в законодателството, за начин, по който се работи. Наближават и 16-те дни срещу насилието, която е световна кампания всяка година. Има и мъже, които страдат от домашно насилие, но по-големия процент са жени и деца“, разказва повече за кампанията Златка Мачева.

Повечето хора не знаят какво е фимицид. Кампанията започва с една млада жена, облечена в черна булчинска рокля, която се разхожда из София, но никой не я спира да я попита какво означава това. Черната рокля е противоположен символ на бялата рокля, която е заредена с очаквания за любов и щастие. С нея жените са облечени, фатално завършващи живота си.

„Важно е България да не бъде част от държавите, в които има убити жени. В Италия при 60 милиона население за миналата година, убитите при фемицид жени са 116. Във Франция при 68 милиона – 70. В Испания 49 милиона – убитите са 48 жени. В Германия при население над 83 милиона – жените загубили живота си са 155. В Европейските страни е предприето като действие изричното наказателно законодателство срещу фемицида. Такова има в Испания и Белгия, а се подготвя в Италия и Германия. Има подобно и в Хървацка. Време е и в България да се подготви такъв закон, който да защитава жените от фемицид. Законът от домашно насилие защитава единствено актовете на домашно насилие, в което потърпевшите могат да бъдат всички“, допълва повече статистика Димова.

За да не разбираме от медиите за поредната убита жена, кампанията трябва да не е епизодична, а 365 дни в годината. МВР води тази статистика и според данните тя е много динамична, като случаите на домашно насилие н страната се увеличават.

„Съществуват неправителствени организации в страната, които повече от 25 години работят по тази проблематика. Държавата трябва да осигури възможност тази програми в действителност да се реализират, а не да останат само в закона. Там е записано как се обявява конкурс, как се набират средства, но за момента, не се прилагат“, разяснява Златка Манчева.

Как може да се помага на пострадали жени?

„Единствено с превенция и програми, които да съществуват поне във всеки областен град. Законът дава възможност да се работи и с двете страни – извършителят на домашно насилие и с жертвата“, категорична е Манчева.

Желателно е във всеки областен град да има подобен консултативен център, който да подпомага пострадалите от насилие, но за момента повечето са в големите градове. Хората от малките населени места трудно биха достигнали до тях без подкрепата на кметове, местни полицаи и на съседите, които да потърсят помощ.

„Информацията е важна, защото при сигнал на домашно насилие, трябва да знаят към кого да се обърнат. Важно е да има човек до жертвата, за да може тя да вземе решение какво да прави оттук нататък. Има деца, икономическа и материална зависимост, и е трудно човек сам да вземе решение. Важно е да се намери правна, психологическа и социална помощ.“, допълват гостите.

Дизайнерът, създал черната рокля, е Едис Пала и той е изключително съпричастен към кампанията, а актрисата изпълнила ролята е Камелия Хатиб.

Редактор: Райна Аврамова