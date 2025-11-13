-
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Алекс Богданска и Башар Рахал часове преди големия финал на Big Brother.
Елизабет Методиева се среща с поредния участник риалити проекта.
В „Хвърчащите хора“ Траян Траянов – човекът зад „Заедно в час“.
Специална среща с Маги Халваджиян и Иван Христов.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
