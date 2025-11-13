В петък Алекс Богданска и Башар Рахал часове преди големия финал на Big Brother.

Елизабет Методиева се среща с поредния участник риалити проекта.

В „Хвърчащите хора“ Траян Траянов – човекът зад „Заедно в час“.

Специална среща с Маги Халваджиян и Иван Христов.

Редактор: Райна Аврамова