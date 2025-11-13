На 18 ноември в София започва Форум за бъдещето на жените в глобалната икономика. Гости в студиото на „Социална мрежа“ са Мария Милушева, главен творчески директор на ОМ Group и Much Better и Женя Гуцова, директор „Нов бизнес“ на ОМ Group, които ще разкажат повече за лекторите и визионерите на събитието.

„Сред океана от лоши новини, с които непрекъснато се сблъскваме в публичното пространство, е много окуражаващо да чуем, че в България се случва събитие на международно ниво. Фокусът му е много позитивен и това е ролята на жените в икономиката, която става все по-важна и ключова. Направихме едно голямо национално проучване, което обхваща всякакви жени от различен етнос, възраст и местоживеене и то е много окуражаващо. Рисува вдъхновяваща картина, на това, което предстои“, каза Мария Милушева.

„Поканили сме интересни лектори и експерти по темата, сред които едно момиче от 8-ми клас. Това е Аяти Кар и е на 15 години. Тя е предприемач и е основател на подкаста GirlsTalkSTEM. Доста вдъхновяваща личност и сметнахме, че е добре да поканим ученици от столични училища, за да видят нещо позитивно, като ролеви модел. Ще видят едно дете на тяхната възраст какво прави, мечтае и сбъдва. Има лектори и от други специалности: Елина Халонен е международен учен, която се занимава с потребителското поведение; Рупа Даш – футурист, предприемач и е движещата сила зад голям глобален проект, които цели до 2050 година да помогне на един милион жени с менторство и кариерно развитие. Тя е човекът, които стои зад женския форум в рамките на Световния икономически форум. Събираме различни гледни точки, теми, перспективи към общата тема – жените“, допълва Женя Гуцова.

Според Милушева портретът на българската жена се различава от този, който виждаме в публичното пространство. 70% от жените споделят, че биха работили дори и да имат финансово обезпечаване. Правят го за собствено удовлетворение, развитие и за пример на децата си. Вторият интересен факт, който се явява като контрапункт на предишното твърдение е, че българската жена не се сеща за нито едно име, на което да иска да подражава. Това означава, че липсват примери. За дамите в студиото това всъщност се оказва добра новина, защото българката е готова за нови истории и наративи. В изследването се проучва и оптимизъм – песимизъм. Оказва се, че българката е оптимист, когато става дума за собствените й сили.

Къде е жената в бизнеса в глобален аспект?

„Според световната статистика, 80% от всички потребителски решения в света на икономиката, стои жена. Възможностите са тя пряко да взима решението или да влияе върху него. Това е положително, защото жените не мислят за себе си, а за общността, семейството, средата. При финансово подпомагане, цялата общност прогресира – подобрява се образованието, отношенията между хората...“, разсъждава Мария.

Като част от най-голямата комуникационна група в България на гостите в студиото е важно да са водеща сила на тази промяна.

Дамите са на мнение, че финансовата грамотност трябва да се изучава още в училище, а същото зависи и за емоционалната култура.

Редактор: Райна Аврамова