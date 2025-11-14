Михаела Тодорова, Георги Стойчев – Шопа и Красимир Дунев са в студиото на „На кафе“, където коментират интересните обрати, стратегиите, битките на Арената и цветните участници в екстремното риалити „Игри на волята.

За женските коалиции в „Игри на волята“

В последния епизод Д-р Пекин отказа за разруши формираната женска коалиция и даде своите 2 капитански гласа за Калин, който да отиде на елиминационна битка с Ивайло. Според Георги Шопа жените играят коалиционно и правят всичко възможно да се запазят, а мнението на Михаела е, че д-р Пекин би отишла самата тя на битка, за да запази коалицията. Панелистът Юлиян Константинов смята, че тя прави крачка напред като разчиства силните играчи. Въпреки, че д-р Пекин се зарадва на пленяването на Калин и той й помогна в битката с Ръждавичка, тя стреля към него.

„Лоялността й е към коалицията и колкото повече напредва играта, играчите стават по-малко и интригите стават по-големи. Не ми харесва, защото отпадат много добри играчи. Но д-р Пекин е вярна на коалицията и прецаква Калин по този начин“, каза Красимир Дунев.

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

За тайния саботаж на Ивайло и Калин

„Комуникацията на Калин с Ивайло го подхлъзна и това го накара да извърши саботажа. Не го одобрявам въпреки че това е игра“, категоричен е Георги-Шопа.

„Ивайло реши да си подсигури оставането като вземе под ръка някоя жена – Радостина, например. В нашия сезон можех да саботирам, но не го направих“, каза Михаела.

„Разбирам Ивайло, който е силен играч, но няма полезен ход. Опитва се по всички възможни начини да оцелее. Вижда се, че Калин не иска да саботира, но бе подхлъзнат от Ивайло“, разсъждава върху ситуацията Краси Дунев.

Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”

Ръждавичка срещу д-р Пекин

„Ако беше само на трасе, според мен Ръждавичка щеше да я победи, но появявайки се на Арена на Пекин с Калин, това много повлия на Ръждавичка“, смята Лора Капустина.

„Д-р Пекин е доста умна, а стратегията й е една от най-добрите. Постига си целите и това е трън в очите на останалите. Ръждавичка притежава спортна злоба и иска да побеждава, но не се получава“, коментира Дунев.

Редактор: Райна Аврамова