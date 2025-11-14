Само ден преди големия финал в социалния експеримент Big Brother ще се вдигне шумна сватба за чудо и приказ тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Начело на тържествената церемония ще застане темпераментната Михаела, която ще има за задача да свърже двама необичайни съквартиранти във вечен брачен съюз.

Ден преди големия финал на Big Brother коментари на Александра Богданска и Башар Рахал

Междувременно най-обсъжданата къща в България ще бъде посетена от специален кулинарен гост-изненада, който ще приготви мистериозно ястие заедно с участниците. Чия ли кулинарна мечта ще се сбъдне тази вечер?

В края на вълнуващия епизод още един от ярките образи в предаването ще напусне надпреварата за голямата награда на сантиметри от финалната линия, завършвайки на почетното пето място този сезон.

Зловещо гурме очаква съквартирантите в Big Brother

Кои двама съквартиранти ще си кажат заветното “Да”? И коя звезда ще огрее кухнята на риалити формата?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова