Днес бяха обявена данни от мащабно проучване на Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици за 2024 година. То е публикувано от Агенцията на Европейския съюз по наркотиците. Българските юноши са на челните места в тези черни класации. Сред заглавията в пресата са следните: „Трагедия – българските ученици са най-пияни и надрусани в Европейския съюз“, „Българския деветокласник е лидер по цигари, райски газ и проблемен гейминг“.

Днес по кината тръгва един филм с мисията да спасява животи. В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS са режисьорът Атанас Михайлов и актрисата Никол Бенчева, които открехват завесата към лентата.

„Филмът е голяма червена аларма, която ние показваме на обществото, особено на родителите. Има огромен проблем в тази посока и той през годините се неглижира и замита под черджето. Не му се дава гласност. От друга страна хората от неправителствените институции, които го гледаха на гала премиерата го определиха като оръжие в ръцете на родителите. Всеки един родител, когато гледа филма, той ще разбере с какво е длъжно да се сблъсква всекидневно тяхното дете. Статистиките, които обявихте са леко завоалирани. В България 80 % от осмокласниците вече са пробвали някакъв наркотик. Надяваме се да стигнем до повече родители, защото превенцията е важна. Но филмът не е превенция – той е аларма. Даваме един от възможните методи за оправяне с този проблем със самата гражданска инициатива „Един грам живот“. Осъзнаването на проблема е първата стъпка“, алармира Атанас Михайлов.

„Имах време да изгледам много филми и интервюта с наркозависими хора. След всяко интервю си открадвах различни трикове и ги обединих в един образ, създаден от прекрасния сценарий. След закритата прожекция в Бургас, едно малко дете ревеше и не можеше да бъде успокоено. Каза, че плаче, защото не иска наркотиците да съществуват. Това е ефектът, който търсехме“, споделя как е разработила образа на наркоманка Никол Бенчева.

За режисьора Никол е една от най-добрите български актриси и малцина сред тях могат да бъдат толкова отдадени и да изградят поверената им роля. Репетирали са повече от година и половина.

Може ли да се случи вътрешната трансформация, каквато претърпява героинята във филма?

„Беше трудно, защото във всяка една роля откривам нещо, което съм преживяла или ми е познато. Тук нямаше нищо такова. Разбирам го на теория, но какво е усещането когато си на тежки наркотици? Важно е дали можеш да ми повярваш, когато ме гледаш“, разкрива притесненията си актрисата.

„Посланието на нейния образ е, че винаги има надежда. Не се отказвай и предавай. Нейният образ е един вид ангел. Човек, който на базата на преживяното, успява да помогне на другите. Всеки бърка в живота си, но важно е всеки да има втори шанс и хората да подадат ръка“, каза режисьорът.

Според гостите децата посягат към наркотиците заради любопитство или липса на достатъчно внимание от страна на родителите. Когато едно дете не получава внимание и любов от родителите си, то ги търси навън. За да се впишат в компаниите, тези деца много лесно се поддават на манипулации.

Миналата година през февруари излиза по кината първа част на „Киберпрестъпност“ и тя има огромен успех. Предстои създаването на втора част, която ще е свързана с киберпрестъпленията. Във втората част екипът ще наблегне на крупни и големи измами, като целта е да покажат на хората колко са наивни и могат да бъдат измамени.

Редактор: Райна Аврамова