Той загуби елиминационната битка срещу приключенеца Калин
Бившият лидер на племето на Завоевателите и един от изявените стратези в седмия сезон на “Игри на волята” Ивайло беше елиминиран от екстремната надпревара тази вечер. След поредно участие в дуел за оцеляване, бизнесменът допусна загуба от своя съюзник и приятел Калин.
Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”
Сблъсъкът между двамата воини на Безименните изпита тяхната точност, съобразителност и бърза мисъл. Проблеми с един от ключовите елементи в съревнованието не позволиха на опитния Ивайло да стигне до успеха.
Ивайло е следващият гост на официалния подкаст “След Игрите”. Пред водещата Ваня Запрянова той разкри всички интересни детайли за своите върхове и премеждия в надпреварата, приятелствата с фермера Кристиан и приключенеца Калин, враждата с д-р Пекин и неговия фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”
Утре на бойното поле в Дивия север отново ще стъпи безстрашната Амазонка Десислава Кантарджиева, която ще опита да си извоюва място в звездния сезон на предаването.
Гледайте “Игри на волята” в събота, 15 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за "Игри на волята" 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .
