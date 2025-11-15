Ивайло Тодоров е силен войн и умел стратег, който се превърна и майстор на играта, но напусна „Игри на волята“ 7 след зрелищен двубой на Арената с Калин. Той бе първият капитан и последният участник от племето на Завоевателите. Силен играч, който заслужи респекта на водещите Ралица и Павел. Участникът е гост в студиото на „Събуди се“, където споделя какво не му достигна, за да играе на финал. Признава, че гледайки епизода по телевизията е съпреживял емоцията, която е изпитал и на Арената. Дори според него е била и по-силна.

Ивайло от “Игри на волята”: Няма как да има женски финал със слаби жени! (ВИДЕО)

„Виждам впоследствие какво са направили и другите, за да се стигне дотам. В самото предаване не се осъзнават нещата, които се виждат отстрани. Давам си сметка, че можех да променя някои действия или да изиграя играта по различен начин“, разсъждава участникът.

Грешка ли е решението му за саботаж?

„Може би е грешка, но тогава ми се струваше правилен ход, защото аз останах сам. Заради нарушение на правилата на играта на един от старите ми съплеменници, получих няколко наказания. Отидох на локация, която променя играта. Тогава понесох вина без да съм виновен. Трябваше да направя нещо, с което да променя хода на играта за мен самия. Бях сам срещу четирима“, каза Ивайло.

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

„Подцених социалната игра и както Ралица каза всички са срещу силния. Това не го очаквах. Мислех, че когато си силен, е добре останалите да използват това твое предимство и да вървим заедно като племе напред. Идва момент, в който играта става индивидуална, но тя все още не беше в този етап. Още от началото имаше хора, които не разбираха чувството ми за лидерство. Родител съм на големи деца, които са на възрастта на младите участници в предаването. В началото тръгнах да превъзпитавам тези хора, а трябваше да ги приема такива каквито са“, е мнението на бизнесмена.

Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”

„Мисля си, че след излизането ни от „Игри на волята“ трябва да можем да посочим, кои са нашите ценности. Искаме да сме пример за най-близките и приятелите. Децата ми се гордеят с това, което съм, но другите деца ми се радват още повече. Когато се срещам с тях, виждам, че съм един супергерой в техните очи и се радвам, че съм добър пример“, признава той.

„Мисля, че съм победител в „Игри на волята“ и наградата, която ми дават хората са повече от чека, който печели първият. За да спечелиш „Игри на волята“, трябва да си психически устойчив. Тренирам и спортувам от малък, но всичко останало, което ми се е случвало в живота, води до образа, който зрителите виждат на екран. Ще стискам палци на Калин за победител“, категоричен е Ивайло.

Редактор: Райна Аврамова