Вицешампионът на този сезон на Big Brother Валентин Котов гостува на Елизабет Методиева, за да разкаже каква е равносметката му след края на предаването. Кое го е препънало по пътя към голямата победа и какви са били мотивите му да влезе като съквартирант в най-обсъжданата Къща?

„Не съм свикнал на нещо различно от първото място и със сигурност има щипка горчивина. Аз съм перфекционист и максималист в живота си, но това е решението на зрителите и трябва да поздравим големия победител Давид. Той заслужено спечели!, сподели мнението си Валентин Котов и го поздрави с думите: „Давид, ти си прекрасно момче! Желая ти всичкия попътен вятър в живота, защото го заслужаваш.“

От коментарите, които прочетох в социалните мрежи, зрителите казват, че който от двамата да спечели, биха били доволни. Вие бяхте хора, които заслужавахте и показахте много във формата. Много различни, но в същото време бяхте пример за една част от хората, и пример за друга част от тях. Какво не ти достигна за голямата победа? Кой беше твоят препъни камък?

Много хора виждат Big Brother като една игра и мислят, че човек трябва да се пречупи ида играе играта. Аз не смятам, че е така. Няма нещо, което за мен е на всяка цена и не преследвам сляпо голямата награда или първото място. Отказах да обезлича себе си и да преглътна ключови мои принципи в името на това играта да продължи напред. Това ми коства страшно много. Трябва да се има на предвид, че аудиторията гледа не само личните качества като интелект и отговорност, а има и много емоционална нотка. В не малко моменти ми липсваше тази емоционалност.

Изглеждаше като една статуя, която не може да бъде разклатена по никакъв емоционален начин. Такъв ли си с в живота?

В живота си показвам емоции. По-трудно е, сдържан съм, но и в Къщата имаше две случки, при които малко поизгубих темперамент. Една размяна на реплики с Цвети и с Михаела. Там вече беше много натегната обстановката. Просто нещата, които тя каза за Сияна, бяха отвъд прага ми на търпимост. Преди бях страшно емоционален, но класния ми ръководител ми предаде в училище. Беше заради спор в училище. Той ми каза: „100% си прав, само че заради свръх емоционалната ти реакция, целият фокус се измести от твоята правота върху нея.“ Случвало ми се е много пъти да имам много съдържателни аргументи и заради невъздържана реакция, никой да не им обърне внимание, а да посочи неприемливо поведение. Оттогава вкарвам емоциите си в нормите на допустимото.

Относно големият проблем – нежеланието на Котов да целуне Лена по бузата, вицешампионът на сезона се аргументира с негово лично виждане по темата. „Това няма нищо общо с моята приятелка. Наясно съм, че това е консервативно. Дори обясних на Big Brother, че има определени култури, като италианците например, които като се видят след 10 години на улицата, пак се целуват. За мен обаче, това че сме живели 6-7 седмици под един покрив, Лена е случаен човек и няма как в името на играта да отида и да я целуна по бузата. Това не важи само за нея, а за всяка една друга жена в Къщата. Самият аз се придържам към ръкостискането.“

Според Котов най-лесното решение за него е било да спести 5 хиляди лева за наградния фонд, пречупвайки себе си, но избира да върви с гордо вдигната глава. „Искам да погледна близките и приятелите си навън с гордо вдигната глава, без да ме е срам от нищо. Трудно е да взимаш решения, които ще ти донесат зверски негатив, kакто сред останалите съквартиранти, така и извън Къщата. Но аз бях готов да го направя и не съжалявам за това.“

Приятелката на Котов уважава решението му, но смята, че не е успял да предаде гледаната си точка по най-добрия начин. „Изглеждало е все едно сме някакви религиозни фанатици. Взимам си бележка, защото това е градивна критика. И това е урок за мен.“

За мисията да изяде живата хлебарка на име Деси, Котов споделя, че е бил обвинен, когато отказал да посочи човек, че е в ключови моменти отказвам да поема отговорност. „Това категорично не е вярно. В Къщата носих отговорност за електрическата верига, тъй като бях в ролята на главен инженер. Носих отговорност да подредим фигурите, тъй като имах видимост с дрон, въпреки че не се справих достатъчно добре и се извиних. Няколко пъти се нагърбих, както с уширителя за уста, за свещта и за играта на късмета, така че да върнем от бюджета. В случая с Деси, знаех, че нещо тегаво ще ми се падне. Нямаше как да прехвърля горещия картоф в полето на Елена. Не беше приятно, но трябваше да бъда на висотата на момента. Вкусът беше екзотичен. Благодаря на Елена, която ми помогна да я овкуся и да стане по-лесно смилаема. Психологическият елемент е по-сериозен. Виждаш едно същество, което асоциираш с болести и мръсотия. Психологическата бариера е по-трудна от физическата. Ако човек я изяде с вързани очи, може и да не разбере какво точно консумира.“

Котов е категоричен, че не е се опитвал да надиграе Big Brother. Искал е да предаде като послание, че в живота не съществуват абсолютни авторитети, които не подлежат на критика. „Имах карта „Диктат“, която не изиграх точно по тази причина. Знам, че изглеждам като дървен философ и многознайко, но нещата с Галеника, не ми бяха присъщи. Не харесвам връзкарите и шуробаджанащината. Бях възмутен, че Сияна и Михаела си дадоха името, заради това групата да получи хигиена или да влезе в Къщата. Единственото, което притежаваме на този свят, е нашето име. Нямам намерение да се представям под чуждо име. Гордея се с него. Това е името, което са ми дали моите родители и е вид уважение към тях. Мисля, че по този начин показах опасностите, които крие интернет пространството.“

Със сигурност Котов не се определя като перфектен – извинил се на всички, към които е допуснал да се държи по неприемлив начин. „Съжалих и, че разпитвах Лена за личния и живот. Но все пак съм човек, а не робот. Греша и то често и не ме е срам да си го призная. Това е едно от най-силните ми качества – да признавам грешките си и да нося отговорност за тях. Както и да си извличам необходимите поуки.“

„Влизайки в предаването, не съм имал за цел да ставам известен, нито да ставам инфлуенсър. Това, което ме провокира да участвам, е че в такива формати участват млади хора, които често се излагат. Хвърля се и стигма върху нашето поколение. Исках да разбия стереотипа, че сме само мързеливи и тъпи. Исках да се пробвам да променя представите за Big Brother, а именно, че предаването е арена на пошли спорове, които продуцират селски сеир. Предаването може да бъде платформа на много смислени разговори, на социалнозначими теми, които да предизвикат сериозна обществена дискусия. Мисля, че случката с целувката дава подобен пример. Видях, че е предизвикала сериозна дискусия, за което се радвам. Това е смисълът на моето участие“, категоричен е Котов.

Редактор: Боряна Димитрова