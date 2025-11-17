Български предприемачи бяха отличени на сцената на Народния театър във второто издание на BESCO (Българската Предприемаческа Асоциация) в „Залата на славата“. Награждаването обедни ключови представители на предприемаческата общност. Целта на събитието е да поощри добрите практики в бизнеса и да отличи най-добрите в сектора.

Тазгодишният победител е Райчо Райчев – създател на компания, която произвежда и изстрелва сателити в космоса.

„Много умни и кадърни хора не намират веднага с какво искат да се занимават в живота си, но тогава пък имат шанса да се присъединят към някой, който е достатъчно луд да си преследва мечтите. Общият ни успех зависи от усилията на всеки един от нас“, споделя Райчо Райчев.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова