-
„Брънч за начинаещи“ в трамвая с Александра Сърчаджиева
-
Мисията на „Един грам живот“ е да спасява човешки съдби и животи
-
Маги Халваджиян и Иван Христов: Преди 25 години бяхме по-свободни и нямахме автоцензура
-
„Готови за успех“ раздаде стипендии за млади таланти и подкрепи младежи с изключителни постижения
-
В София се проведе 5-то издание на Глобалния форум на жените лидери 2025
-
„Портрет на българската жена“ в рамките на Форум за бъдещето на жените в глобалната икономика
Целта на второто издание на BESCO е да поощри добрите практики в бизнеса и да представи най-добрите в предприемаческия сектор
Български предприемачи бяха отличени на сцената на Народния театър във второто издание на BESCO (Българската Предприемаческа Асоциация) в „Залата на славата“. Награждаването обедни ключови представители на предприемаческата общност. Целта на събитието е да поощри добрите практики в бизнеса и да отличи най-добрите в сектора.
Тазгодишният победител е Райчо Райчев – създател на компания, която произвежда и изстрелва сателити в космоса.
„Много умни и кадърни хора не намират веднага с какво искат да се занимават в живота си, но тогава пък имат шанса да се присъединят към някой, който е достатъчно луд да си преследва мечтите. Общият ни успех зависи от усилията на всеки един от нас“, споделя Райчо Райчев.
NOVA е медиен партньор на събитието.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни