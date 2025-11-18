-
Влади Михайлов и Михаела Филева: За премиерата на мюзикъла „Тайната на музиката“, която ще се състои тази вечер в НДК
-
„Зала на славата": Български предприемачи бяха отличени на сцената на „Народния театър“
-
„Брънч за начинаещи“ в трамвая с Александра Сърчаджиева
-
Мисията на „Един грам живот“ е да спасява човешки съдби и животи
-
Маги Халваджиян и Иван Христов: Преди 25 години бяхме по-свободни и нямахме автоцензура
-
„Готови за успех“ раздаде стипендии за млади таланти и подкрепи младежи с изключителни постижения
Събитието беше водено от Марина Цекова
Сред финалистите са Соня Йончева, Димитър Бербатов, Дарин Маджаров, Никола Цолов, д-р Неделя Щонова и Траян Траянов.
Списание BGlobal отличи и 12 „Деца на бъдещето“ – млади таланти с впечатляващи идеи.
„Много важно е да говорим за хората на бъдещето. Не само за тези, които преживяват в настоящето, но и за тези, които гледат напред. И с техните ценности, постижения и успехи ще водят страната ни в правилната посока. Нека да им отдадем значимото. Радвам се, че съм част от това събитие“, сподели водещата на събитието Марина Цекова.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни