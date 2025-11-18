Сред финалистите са Соня Йончева, Димитър Бербатов, Дарин Маджаров, Никола Цолов, д-р Неделя Щонова и Траян Траянов.

Списание BGlobal отличи и 12 „Деца на бъдещето“ – млади таланти с впечатляващи идеи.

„Много важно е да говорим за хората на бъдещето. Не само за тези, които преживяват в настоящето, но и за тези, които гледат напред. И с техните ценности, постижения и успехи ще водят страната ни в правилната посока. Нека да им отдадем значимото. Радвам се, че съм част от това събитие“, сподели водещата на събитието Марина Цекова.

Редактор: Боряна Димитрова