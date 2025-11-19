Второто издание на BESCO Hall of Fame – „Зала на славата на българските предприемачи“ се проведе на 17 ноември 2025 г. на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“, събирайки водещи фигури от българската предприемаческа общност, медии и гражданския сектор. На събитието присъстваха и представители на водещи институции, публични администрации и български политици, което подчерта значимостта на BESCO Hall of Fame за предприемаческата екосистема. Събитието утвърждава предприемаческата култура, насърчава добрите примери и представя модерните будители – личности, които се отличават с глобални успехи и отдаденост към общността.

Церемонията тази година бе с фокус върху ценностите като основа на българската идентичност – а именно това, че се предават на следващите поколения чрез добрите примери. BESCO Hall of Fame е ексклузивно годишно събитие, което цели да награди предприемачите с устойчив принос за развитието на българската икономика, насърчавайки философията „Помогни на следващите“ (giveback и pay-it-forward).

Номинации и победител

Сред петте номинирани тази година бяха водещи личности с доказан принос към българската предприемаческа екосистема:

● Светлин Наков – технологичен лидер с международно признание и двигател в развитието на модерното IT образование.

● Дарин Маджаров – създател на иновативна образователна платформа с видео уроци и активен поддръжник на развитието на млади таланти.

● Райчо Райчев – предприемач с дългогодишен принос за българската икономика и визионер, който променя правилата в космическата индустрия.

● Богомил Балкански – технологичен предприемач и инвеститор с ключова роля в развитието на редица световни проекти.

● Красен и Жечко Кюркчиеви – лидери в българската индустрия, които успешно ръководят мащабни производствени структури и допринасят за утвърждаването на страната ни на международната сцена.

След гласуване на жури, съставено от над 68 изявени личности – инвеститори и успешни предприемачи – победител на BESCO Hall of Fame 2025 стана Райчев, който получи наградата на сцената от първия победител в BESCO Hall of Fame - Иво Ценов, изпълнителен директор на водеща технологична компания.

Победителят даде първото си интервю пред водещия на събитието, актьора Димитър Маринов - първият българин, стъпил на червения килим на церемонията на Оскарите и спечелил за участието си във филма „Green Book“.

Новите лица на BESCO

Събитието започна с приветствие от настоящите изпълнителни директори на BESCO – Добромир Иванов и Недялко Дервенков, които обявиха, че от следващата година ще предадат позициите си на новите лица на организацията - Александър Нуцов и Марио Милев. “Освен на работа, опознах в дълбочина Марио и Нуцов на корта. Видях демомните им, видях им закалката. Тенисът, както и бизнесът, е игра на ум, характер и стратегия — не печели този, който не греши, а този, който умее да се върне след всяка грешка. Марио и Нуцов, на корта и извън него, продължават да играят с визия, страст и вяра в следващата точка, а победата никога не e била поставена под съмнение. Пожелавам им успех чрез доблест, като следващите CEO-та на BESCO,” споделя Дервенков.

Методология

Срокът за номиниране бе от 31 март до 27 април 2025 г., като всеки член и последовател на BESCO имаше възможност да предложи кандидат, който заслужава престижната награда. Петнайсете кандидати с най-много номинации бяха представени на журито, което гласува за до трима победители и на база сумирани точки, се отличиха топ 5 номинации. На самата церемония бе обявен и крайният победител.

Критерии за номинираните в BESCO Hall of Fame

● Над 10 години принос за развитието на предприемаческата екосистема.

● Безспорна добра репутация.

● Да не е активна политическа личност към момента на номинация.

● Да не е член на Управителния съвет на BESCO.

BESCO Hall of Fame 2025 затвърди позицията си като ежегодно събитие, което отбелязва постиженията на българските предприемачи и акцентира върху ценностите, върху които се гради устойчива общност и бизнес среда.

