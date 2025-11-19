-
Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”
Големият победител от Big Brother Давид: Искам да бъда с Насето, да отворя пекарна и да остана в България
Баламите срещу Шевицови в "Семейни войни"
Скромна печалба в "Сделка или не"
Излъгаха ли Сияна и Стоянов за връзката си в Big Brother? (ВИДЕО)
„Пресечна точка”: За по-скъпото паркиране в София и възхода на машините
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Ще се превърне ли концертът на Димитър и Христо в сватба?
Стаси ексклузивно зад кулисите на „Злосторница 2“.
Теньо Гогов с неочакваните истории на три популярни хита от 90-те.
Братя Аргирови пред Бети – за лъжите, доверието и забраните на дядо им.
Специалната среща в предаването ще бъде с Ивайло от „Игри на волята“.
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.
