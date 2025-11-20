А, как се празнува във Франция и България, ще разберем от стажант-репортера на „Здравей, България“ Пламена Димитрова.

Всеки ноември виненият свят очаква появата на Божоле Нуво. Зад това празнично име стои цял винен регион и много богата история.

„Това, което можем да разкажем за Божоле е че това е един от най-любимите ни райони, с които се гордеем да имаме много голямо портфолио. Района на Божоле се… включва между районите на Макон и Лион, тоест около 50 км е разстоянието, в което са лозята на Божоле. То е било част от района на Бургундия от Средновековието до Френската революция, след което е отделен като отделен район“, разказва Кристиян Йончев, дългогодишен вносител и дистрибутор на френски вина.

„Божоле Нуво е традиция, която датира от периода след Втората световна война, а след нея се е получило свръхпроизводство на вино и производителите не са имали достатъчно място за съхранение. Те помолили френската държава за възможност да продават т. нар. млади вина. Това са вина, които не са отлежавали и се характеризират с процеса наречен въглекисела мацерация“, разказва Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара.

Това е техника за производство на вино, при която цели гроздови зърна ферментират в среда, богата на въглероден диоксид, преди да бъдат смачкани. А това допринася за по-плодовия вкус на виното.

„По този начин започват да продават вино на едва няколко седмици от реколтата до консумацията… Всяка година се продават над 15 млн. бутилки Божоле след третия четвъртък на месец ноември. В цяла Франция в баровете и места подобни на това днес слагат отпред бъчви и след края на работния ден започва дегустацията на Божоле Нуво“, пояснява Стефан Делайе.

В България френското младо вино също бива посрещнато подобаващо.

„Всяка година организираме Божоле Нуво. Посрещането му в София, камарата като изградила своя имидж в тази сфера има доста опит и посрещаме над 1500 гости. Това е голямо нетуъркинг мероприятия с високопоставени лица и много хора от бизнеса.

Тази година сме се спрели на концепция около импресионизма. Всяка година потапяме нашите гости в определена обстановка, за да имаме приятна среда, в която да се осъществяват контактите. Тази година особено картини на Моне и на други автори от импресионизма са поставени в светлините на прожектора на събитието.

За нас е ключовото събитие в годината и сме щастливи, че то само нараства последните години“, споделя Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на Френско-българската търговска и индустриална камара.

Тази вечер заедно с Френско-българската търговска и индустриална камара посрещаме Божоле нуво в 19:30 ч. в НДК.

