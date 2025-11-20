-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Таня Байрактарова от Неделино.
Таня започна играта си с кутия номер 4, но бързо я замени за номер 9 с първата оферта. Когато след това разкри кутия 4 и в нея откри 750 лв., тя се надяваше с новата си кутия да е взела по-голяма печалба. За това една след друга отказа всички оферти на Банкера, които бяха между 1500 лв. и 2500 лв. Двете най-високи суми – 50 000 лв. и 100 000 лв., все още не беше разкрила, но за съжаление не успя да ги задържи до финала. Малко преди него, тя ги отвори и в последните две кутии останаха 0,10 лв. и 1500 лв. Отказа офертата от 500 лв., а кутия номер 9 ѝ донесе печалба от 1500 лв. Таня рискува и накрая късметът ѝ се усмихна. Тя си тръгва от „Сделка или не“ с 1500 лв., а нов участник се готви за предизвикателството да се изправи срещу Банкера за голямата печалба.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не" тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
